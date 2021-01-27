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Решения по предложениям Минфина о пересмотре дивидендной политики госкомпаний пока нет

Ранее в ведомстве подготовили проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предложения Минфина РФ по выплате государственными компаниями дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные и разовые статьи, находятся в аппарате правительства, решение пока не принято. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Пока еще решение не принято, документ в аппарате правительства", - сказал он.

Законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной. Тем не менее некоторые крупнейшие компании - плательщики дивидендов в бюджет добились индивидуального подхода.

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