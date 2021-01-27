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Минфин поддерживает запрет на продажу сложных финпродуктов неопытным инвесторам

Ведомство готовит положительный отзыв на законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до начала тестирования 1 октября

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минфин России готовит положительный отзыв на проект закона, запрещающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до старта обязательного тестирования 1 октября 2021 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы готовим положительный отзыв, потому что законопроект очень нужный и важный. <…> Безусловно, мы поддерживаем. У нас есть пара редакционных замечаний, они носят именно редакционный характер", - сказал Моисеев.

21 января законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до начала тестирования, был внесен в Государственную думу. Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов и сенаторов, разработкой документа занимался Банк России и профучастники.

Согласно документу, начало обязательного тестирования инвесторов будет перенесено с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. 

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РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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