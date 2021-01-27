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ННК подтвердила планы восстановить выпуск бензинов на Хабаровском НПЗ к 1 февраля

На время модернизации оборудования компания обеспечила дополнительные поставки топлива в регионы

ТАСС, 27 января. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в АО "ННК" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, полностью восстановит выпуск высокооктановых бензинов 1 февраля. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

Завод в начале прошлой недели остановил на модернизацию установку, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов. На тот момент компания создала запасы топлива сроком на 20 дней. "На время модернизации оборудования "ННК" при содействии Минэнерго России обеспечило дополнительные поставки в регионы присутствия необходимого объема автобензинов для обеспечения повышенного спроса на собственной сети АЗС", - сообщил ТАСС представитель компании. На сегодня все АЗС сети обеспечены бензином.

"По нашим расчетам, НПЗ выйдет на полною мощность производства нефтепродуктов к 1 февраля", - сказал он. Ранее этот срок называло Минэнерго РФ.

Компания также ведет переговоры с Росрезервом о возможности поставок топлива из его фонда. Но, скорее всего, такие меры не понадобятся, считает собеседник ТАСС. Топливо в необходимых объемах уже направляется по железной дороге в регион.

Хабаровский НПЗ перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, является одним из двух снабжающих дальневосточный регион топливом заводов.

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