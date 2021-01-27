Крупные типографии, занимающие 70% рынка упаковки молока, готовы к запуску маркировки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Крупнейшие типографии, покрывающие 70% рынка упаковки для молочной отрасли, заявили о готовности к поставкам промаркированной упаковки до старта обязательной маркировки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"О готовности [к поставкам] в определенные сроки заявили 78 поставщиков упаковки. Это крупнейшие типографии, которые покрывают 70% рынка упаковки для отрасли. В работе находятся еще 89 компаний", - говорится в сообщении.

В первом квартале 2021 года планируется завершить оснащение 32 предприятий необходимым для маркировки оборудованием, во втором квартале 2021 года - еще 29 предприятий.

По информации ЦРПТ, типографии, заявившие о готовности принимать крупные заказы либо уже начавшие печатать промышленные партии промаркированной молочной упаковки, способны наносить маркировку на самые разные виды упаковки: финпак, флоупак, дойпак, платинку, кэшированную фольгу, самоклеящуюся, круговую, термоусадочную этикетку и другие. Сообщается, что в ходе эксперимента по маркировке молочной продукции протестировано нанесение кодов на все виды упаковки.

ЦРПТ также сообщает, что уже 19 компаний присоединились к меморандуму, фиксирующему обязательства типографий, задействованных в маркировке молочной продукции. В пресс-службе напоминают, что одним из ключевых пунктов документа является обеспечение готовности печатать промышленные партии упаковки с кодами маркировки за два месяца до старта маркировки данной товарной группы.

"Особенность молочной отрасли заключается в том, что в ней самое большое количество различных типов упаковки по сравнению с другими товарными группами. Специально для маркировки молока внедряется новый способ нанесения - на упаковке, которую заказывают в типографиях. Это позволяет снизить инвестиции в несколько раз. Мы видим, что поставщики упаковки активно включились в работу", - цитируют в пресс-службе руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

О маркировке молока

В России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года проводился эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. С 20 января 2021 года система маркировки продукции этой товарной группы заработала в добровольном формате, на этом этапе коды маркировки будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

Вывод молочной продукции из оборота через кассу станет обязательным с 1 декабря 2021 года. Предусмотрена отсрочка до 1 декабря 2022 года для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу.

С 1 сентября 2022 года будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки, прослеживаемость будет реализовываться посредством объемно-сортового принципа. С 1 декабря 2023 года наступит последний этап - обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней, при этом для скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 40 дней) сохранится объемно-сортовой учет.

Не будут маркироваться товары весом до 30 г, питание для детей до 3 лет, специализированное и профилактическое питание. Также не будут маркироваться остатки продукции. Кроме того, товары, произведенные до даты наступления маркировки, могут продаваться до истечения срока годности.