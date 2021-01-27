ВТБ подал заявление о признании "дочки" "Открытие холдинга" банкротом

МОСКВА, 27 янвапя. /ТАСС/. Банк ВТБ подал заявление о признании банкротом ООО "Открытие промышленные инвестиции" (дочерняя компания "Открытие холдинга"), которая владеет акциями алмазодобытчика "АГД-Даймондс". Соответствующая запись имеется в картотеке арбитражных дел.

Заявление в Арбитражный суд Москвы было подано 27 января, каких-либо подробностей дела в картотеке не указано.

В конце ноября прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" $873 млн по кредиту, выданному на покупку "АГД-Даймондс".

Сделка по продаже одного из крупнейших алмазодобывающих предприятий в России "Архангельскгеолдобыча" (АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад - 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку. ВТБ выступал кредитором "ОПИ" в сделке по покупке алмазного актива.

ФАС в конце мая 2020 года обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки от 2017 года по продаже алмазного актива за $1,45 млрд. ФАС считает, что покупатели скрыли от правкомиссии важную информацию о конечных владельцах.