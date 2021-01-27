В России за неделю сахар подешевел на 0,5%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость сахара в России за неделю с 19 по 25 января 2021 года снизилась на 0,5%, яиц - на 0,2%, масла - на 0,1%, говорится в материалах Росстата.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. на литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

По данным Росстата, сахарный песок в среднем подешевел на 0,5%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 15 субъектах - на 1-4,1%. В 16 субъектах цены выросли на 0,1-0,8%, в четырех субъектах - на 0,9-4,3%. В 13 субъектах цены не изменились.

Цены на подсолнечное масло в среднем снизились на 0,1%, в том числе в 28 субъектах - на 0,1-0,9%, в семи субъектах - на 1-6,2%. В 20 субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах подсолнечное масло подорожало на 0,1-1%, в 13 субъектах - на 1,1-3,3%.

Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 29 субъектах - на 0,1-0,9%, в 17 субъектах - на 1-4,6%. В шести субъектах цены не изменились. В 25 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 8 субъектах - на 1,1-4,6%.

Неделей ранее стоимость сахара в РФ также снизилась на 0,5%, яиц - на 0,7%, а подсолнечное масло подорожало на 0,1%.