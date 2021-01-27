Российские фармкомпании примут участие в тестировании маркировки лекарств с нагрузкой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Участники российского фармацевтического рынка примут участие в тестировании системы маркировки лекарств с помощь специально созданного тестового контура, дублирующего систему Мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Об этом сообщила в среду глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на заседании совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребрынка и комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

"Такое нагрузочное тестирование системы МДЛП мы сделали доступным с 25 января. Для этого был построен специальный тестовый контур, который дублирует "боевую" систему и содержит ее данные, актуальные на начало года. Соответственно, с 25 января все желающие принять участие в этом нагрузочном тестировании могут это сделать. Система будет тестироваться параллельно с работой в "боевом" контуре", - сообщила Приезжева.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором системы маркировки, корреспонденту ТАСС пояснили, что для генерации нагрузки в тестовой системе будут запущены специально разработанные сценарии тестирования. По словам собеседника агентства, речь идет о направлении в тестовый контур данных по лекарствам, значимо превышающих текущие параметры рынка.

В ходе заседания в Торгово-промышленной палате Приезжева также рассказала о поэтапном действии уведомительного режима в системе маркировки лекарственных средств. Она пояснила, что первый этап длится до 1 февраля 2021 года и предусматривает, что участники рынка при внесении данных о лекарственных средствах в систему мониторинга и маркировки уже через 15 минут могут работать с препаратами дальше, не дожидаясь того или иного ответа от системы. При этом аптеки и медицинские учреждения освобождены и от этого "правила 15 минут" и могут работать сразу после внесения информации в систему.

С 1 февраля 2021 года, рассказала Приезжева, уже будет необходимо дожидаться ответа от системы. Однако, по ее словам, сейчас в соответствующее постановление правительства вносятся изменения, позволяющие сохранять "правило 15 минут" для лекарств, введенных в оборот до этой даты, такой режим для них сохранится до 1 июля 2021 года. Для новой продукции ответа системы все же будет необходимо дождаться, при этом процесс ускоряется за счет того, что пока не будет происходить сверка перехода права собственности - эта процедура будет производиться с 1 июля 2021 года.

Пожелания от бизнеса

Представители нескольких отраслей экономики, присутствовавшие на заседании, высказали ряд предложений по поводу работы системы маркировки. С докладом, вобравшим как озвученные на заседании, так и ряд других предложений, выступил руководитель Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев. По его словам, в докладе суммированы результаты исследований возглавляемого им центра, а также результаты обсуждений темы маркировки в общественном совете Минпромторга РФ.

"Мы видим следующие важные моменты, которые должны быть дополнительно реализованы при внедрении системы маркировки. Нужна понятная и обоснованная методика отбора товарных групп для введения системы маркировки - она до сих пор не утверждена, и ее нужно утвердить. Нужна этапность внедрения системы маркировки в отношении новых товарных групп, но речь идет не только о технических вопросах, а о базовом принципе: сначала нужна экспериментальная часть, потом полномасштабная опытно-промышленная эксплуатация и лишь потом - введение санкций, после серьезного этапа опытно-промышленной эксплуатации в полном масштабе для конкретной товарной группы", - подчеркнул докладчик.

Он добавил, что от бизнеса есть запрос на введение "единого окна" подачи участниками рынка сведений в систему маркировки по аналогии с системой, уже работающей в отношениях между государством и гражданином. Также, по его словам, необходим нормативно закрепленный регламент действий всех участников системы маркировки - уполномоченных органов, оператора, участников оборота товаров, потребителей. Бизнес рассчитывает на выработку детального порядка доступа к информации для участников системы маркировки, защиты коммерчески чувствительной информации, контроля за выполнением этих требований и ответственности за их нарушение, добавил он.

"И очень нужен национальный каталог - такой справочник товаров позволит бизнесу существенно сократить издержки, которые сейчас идут на многократное описание товаров для различных организаций. У каждого наименования продукции должен появиться свой унифицированный профайл, в котором хранится разрешительная и сопроводительная документация", - сказал Ломакин-Румянцев.

Он также рассказал об опасениях участников рынка по поводу нелегального оборота в связи с кризисным периодом.

"С учетом снижения покупательской способности добросовестные участники рынка зачастую не смогут конкурировать с недобросовестными, которые не платят налоги и игнорируют эпидемиологические требования. Существуют серьезные риски поступления на рынок большого количества нелегального товара, в том числе контрабанды и контрафакта. Поэтому, на наш взгляд, внимание должно переключиться с добросовестных участников рынка на тех, кто еще не подключился к системе маркировки или реализует немаркированные товары. Кстати, для этого полезен и потребительский контроль, который нужно поддерживать", - считает представитель Московской школы управления "Сколково".

Помощь ЦРПТ

Представлявшая на совещании ЦРПТ заместитель генерального директора Вера Волкова, отвечая на высказанные Ломакиным-Румянцевым опасения по поводу нелегального рынка, отметила, что широкие возможности для борьбы с теневым рынком дает личный кабинет инспектора контрольно-надзорных органов и мобильное приложение инспектора, разработанные для отслеживания нарушений. По ее словам, доступ к данным личного кабинета имеют Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Россельхознадзор, Минсельхоз РФ.

"Основная функция этой части системы - выявление потенциального незаконного оборота товаров, формирование и передача этой информации в контрольно-надзорные органы для проведения точечных проверок. Что очень важно - проверки не должны быть оголтелыми, по всему рынку, проверки должны быть точечными - по потенциально нелегальным участникам. Обращаю ваше внимание, что система мониторинга, конечно же, не может выявить сразу нарушителя, однако система видит потенциальные сценарии нарушений, выявляет их и "подсвечивает" контрольно-надзорным органам", - рассказала Волкова.

Она заверила, что информация о потенциально недобросовестных участниках отправляется в правоохранительные органы, которые уже принимают меры в соответствии со своими полномочиями.

Отвечая на замечание одного из участников совещания, что ему не удается найти информацию о масштабах проводимых мероприятий по выявлению нарушений с помощью системы маркировки, Волкова сообщила, что такая информация имеется на сайтах Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Минпромторга. При этом она пообещала, что бизнес может получать такие данные через Торгово-промышленную палату.

"О том, сколько проведено арестов незаконной продукции, сколько проведено мероприятий за последнее время, информация не скрывается, она находится в общем доступе. Думаю, коллеги из Минпромторга не будут против, если я возьму на себя такую смелость и выйду с инициативой - конечно, можно подготовить дайджест новостей по данным мероприятиям, отправить в Торгово-промышленную палату, чтобы все могли ознакомиться с этой информацией, а не ходили по интернету и ее не искали", - сказала Волкова.

Она также сообщила о работающем в ЦРПТ проекте "Защита бренда", который позволяет бороться с поддельной продукцией. "В течение 2020 года начался проект, он активно развивается, он называется "Защита бренда". Этот проект предназначен для отслеживания и проверки тех юридических лиц, которые имеют право на работу с той или иной продукцией под товарными знаками по производству, ввозу на территорию Российской Федерации. Кто из вас еще не подключился к этому проекту, который у нас идет внутри ЦРПТ на абсолютно добровольной основе, можете включиться в эту работу, мы будем вам очень рады", - сказала Волкова.