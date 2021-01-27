Трейдер Trafigura, купивший 10% "Восток ойл", выпустил бонды впервые с 2015 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Швейцарский трейдер Trafigura, в конце 2020 года ставший владельцем 10% проекта "Восток ойл", разместил пятилетние бонды объемом €400 млн, говорится в его сообщении. Компания привлекла заем через еврооблигации впервые с 2015 года.

Trafigura указывает, что привлеченные от размещения выпуска средства будут направлены на "общие корпоративные цели", а длительный срок обращения позволит компании укрепить ее баланс.

Сделка по приобретению 10% в "Восток ойл", новом масштабном проекте "Роснефти" на полуострове Таймыр, была закрыта 30 декабря 2020 года. Trafigura тогда отмечала, что большая часть средств на приобретение доли в проекте будет привлекаться за счет долгосрочного долгового финансирования.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн.