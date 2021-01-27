Металлурги ожидают снижения цен на металлопродукцию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские металлургические компании считают, что рост внутренних цен на металлопродукцию в РФ - эпизодическое явление, прогнозируют снижение стоимости арматуры. Об этом ТАСС сообщил участник совещания представителей отрасли с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым по ценам на сталь, прошедшего в среду. Компании также готовы к заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием, добавил он.

"Компании считают подъем цен эпизодическим и прогнозируют, что в перспективе цена на арматуру будет падать", - сказал он, пояснив, что рост был вызван тем фактом, что из-за отсутствия роста внутреннего потребления арматуры она отправлялась на экспорт, а затем внутренний спрос начал резко расти.

По словам источника, согласно заявлениям металлургов на совещании, необходимых мощностей в РФ "более чем достаточно, чтобы удовлетворить любой взрывной спрос по всем основным позициям".

Кроме того, участники совещания подчеркнули необходимость продолжения дискуссии на площадке ЕЭК по выполнению Казахстаном решения ЕАЭС о свободном передвижении лома цветных и черных металлов. В мае прошлого года Казахстан ввел ограничения по ввозу лома в РФ.

Еще один источник ТАСС отметил, что участники совещания также договорились уделить внимание развитию электронных площадок торговли металлопродукцией. Также на совещании прозвучало предложение о применении легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) для удовлетворения спроса со стороны населения.

О прямых договорах

Кроме того, по словам источника, все металлургические компании готовы работать по прямым долгосрочным договорам с формульным ценообразованием. Участники совещания договорились усиливать взаимодействие по прямым контрактам. При этом, как отметили компании, применение таких договоров особенно целесообразно для проектов, уже получивших одобрение Главгосэкспертизы, сказал источник.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, говорил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В то же время ассоциация "Русская сталь" заявляла, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения, то есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально.