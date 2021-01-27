S&P ожидает падения процентного дохода банков России до исторического минимума в 2021 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские банки недополучат 1,4-1,6 трлн руб. чистого процентного дохода в 2021-2022 годах. Такую оценку представило международное рейтинговое агентство S&P.

"По нашим оценкам, в ближайшие два года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4-1,6 трлн руб. ($19-21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4% (в соответствии с данными на 1 октября 2020 года)", - отмечает агентство.

Снижение процентного дохода, полагают аналитики S&P, будет обусловлено уменьшением доходности кредитов в сравнении со стоимостью привлечения депозитов в 2021 году. По оценкам агентства, доходность процентных активов может снизиться примерно на 100-120 б. п. (до 6,7-6,9% к концу 2021 г.) и повыситься во втором полугодии 2022 г. Вместе с тем сокращение стоимости фондирования не будет превышать 40-50 б. п. в 2021 году, а средний показатель составит 3,7-3,8%.

При этом аналитики полагают, что чистый процентный доход российских банков может снизиться на 50-75 базисных пунктов (б. п.) в 2021 году - до исторического минимума 3,25-3,5%, а в 2022 году - потенциально еще на 25 б. п.

Чтобы адаптироваться к низким процентным ставкам и преодолеть последствия пандемии российские банки будут ориентироваться на повышение эффективности операционной деятельности, развитие цифровизации и усиление своих позиций в розничном сегменте, считают эксперты.

Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации эксперты считают российские банки, которые в большей степени ориентированы на кредитование корпоративных заемщиков и имеют более низкий уровень цифровизации.

При этом аналитики не прогнозируют давления на кредитные рейтинги российских банков, поскольку не видят значительных рисков для их достаточности капитала.