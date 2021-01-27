Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" начнет выпуск мобильных аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "Хирана+" планирует уже в конце августа 2021 года создать первый опытный образец портативного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Портативное устройство искусственной вентиляции легких для пациентов с осложнениями после коронавирусной инфекции разрабатывает резидент московской особой экономической зоны компания "Хирана+". Первый опытный прототип аппарата ИВЛ появится в конце августа 2021 года", - приводятся слова руководителя ведомства Александра Прохорова.

По его словам, в период пандемии аппараты ИВЛ стали одним из самых востребованных видов медицинского оборудования. Промышленность взяла курс на увеличение объемов их выпуска, а также комплектующих к ним. Производитель планирует наладить выпуск портативных аппаратов, которые будут полезны не только при оказании экстренной помощи, но и последующей реабилитации пациентов с COVID-19. Кроме того, мобильные устройства будут востребованы в машинах скорой помощи.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, проект реализуется совместно с голландскими партнерами - они помогают создать инженерное решение, которое будет воплощаться на площадке "Технополиса Москва" с максимальным импортозамещением. В этой связи производитель ищет возможность промышленной кооперации с резидентами особой экономической зоны для производства высокотехнологичных электронных компонентов.

"В настоящее время "Хирана+" в тесном сотрудничестве с голландской компанией Demcon работает над конструкторскими решениями, позволяющими совместить голландский турбинный модуль с компонентами российского производства, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные параметры будущего аппарата ИВЛ", - уточнил заместитель генерального директора по развитию компании Артем Шимко.

Он добавил, что инновационный модуль обеспечит компактность новых ИВЛ. Готовые аппараты будут весить всего 3 кг и смогут быть использованы в машине скорой помощи еще до поступления пациента в стационар. После испытаний и государственной регистрации начнется серийный выпуск изделий.