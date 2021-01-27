Власти Москвы рассказали, когда сфера общепита вернется к нормальной жизни

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предприятия общественного питания в столице смогут вернуться к нормальной жизни и обычному функционированию за 2-3 месяца. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы в первую очередь обращаем внимание на те отрасли, которые являются наиболее пострадавшими. На сегодняшний момент мы видим сильные отставания от показателей прошлого года в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма. <...> Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию", - сказал Ефимов. Он добавил, что перевод сотрудников московских предприятий с дистанционного на очный формат работы приведет к росту пассажиропотока и дополнительному росту спроса на услуги ресторанов, кафе и других заведений. В свою очередь первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг отметил, что рост выручки для ресторанов в Москве после снятия ограничений на работу в ночное время может составить 6-10%. Заведения, возобновившие работу после 23:00 мск, ожидают многократный рост числа посетителей. "Рынок оценивает, скажем так, рост посетителей или рост выручки. Если для обычных ресторанов это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов, ну, наверное, это более значительный рост. В ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск увеличения посетителей в несколько раз", - сказал Немерюк. Он добавил, что выручка столичных рестораторов после отмены запрета на работу с 23:00 до 06:00 мск может достичь 80% от допандемических значений. "Москва, наверное, в несколько лучших условиях, с [той] точки зрения, что, несмотря на падение зарубежных гостей, все-таки в Москве большое количество отечественных туристов. Конечно, было определенное снижение выручек. В том числе и из-за ограничения по времени [работы]. Но на сегодняшний день наши рестораторы с оптимизмом смотрят в февраль и я надеюсь, что в феврале они частично, в большей степени, на 70-80%, как они рассчитывают, придут к уровню предыдущих периодов", - сообщил Немерюк. Сохранение масочно-перчаточного режима Несмотря на послабление ограничительных мер, посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках.

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