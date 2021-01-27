Власти Москвы рассказали, когда сфера общепита вернется к нормальной жизни

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предприятия общественного питания в столице смогут вернуться к нормальной жизни и обычному функционированию за 2-3 месяца. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы в первую очередь обращаем внимание на те отрасли, которые являются наиболее пострадавшими. На сегодняшний момент мы видим сильные отставания от показателей прошлого года в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма. <...> Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию", - сказал Ефимов.
Он добавил, что перевод сотрудников московских предприятий с дистанционного на очный формат работы приведет к росту пассажиропотока и дополнительному росту спроса на услуги ресторанов, кафе и других заведений.
В свою очередь первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг отметил, что рост выручки для ресторанов в Москве после снятия ограничений на работу в ночное время может составить 6-10%. Заведения, возобновившие работу после 23:00 мск, ожидают многократный рост числа посетителей.
"Рынок оценивает, скажем так, рост посетителей или рост выручки. Если для обычных ресторанов это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов, ну, наверное, это более значительный рост. В ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск увеличения посетителей в несколько раз", - сказал Немерюк.
Он добавил, что выручка столичных рестораторов после отмены запрета на работу с 23:00 до 06:00 мск может достичь 80% от допандемических значений.
"Москва, наверное, в несколько лучших условиях, с [той] точки зрения, что, несмотря на падение зарубежных гостей, все-таки в Москве большое количество отечественных туристов. Конечно, было определенное снижение выручек. В том числе и из-за ограничения по времени [работы]. Но на сегодняшний день наши рестораторы с оптимизмом смотрят в февраль и я надеюсь, что в феврале они частично, в большей степени, на 70-80%, как они рассчитывают, придут к уровню предыдущих периодов", - сообщил Немерюк.
Сохранение масочно-перчаточного режима
Несмотря на послабление ограничительных мер, посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках.
"Действительно, масочно-перчаточный режим никто не отменял. И сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно", - сказал руководитель ведомства.
Он подтвердил, что в московских развлекательных заведениях продолжает действовать рекомендация оставаться в маске на танцполе. Кроме того, действуют ограничения по количеству гостей, требования соблюдать социальную дистанцию. "Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими", - заключил Немерюк.
Затем Немерюк сообщил ТАСС, что расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга для обеспечения соцдистанции и масочный режим остаются обязательными требованиями к заведениям в Москве. При этом московские заведения, которые с 27 января возобновляют работу в ночное время, проверят на соблюдение антикоронавирусных мер.
При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда.
Убытки Москвы от COVID-19
Также Владимир Ефимов рассказал об убытках и наиболее пострадавших от пандемии отраслях. По его словам, власти Москвы потратили около трети предусмотренных средств на поддержку пострадавших отраслей. Оставшиеся две трети были перенесены на текущий период, а меры экономической поддержки продлены. Всего на данный момент ими воспользовались в той или иной степени более 50 тыс. организаций столицы.
"Вещи, связанные с отсрочками платежей, они уже, как говорится, сработали. У нас продолжено действие мер поддержки для малого бизнеса в виде льготного кредитования и рефинансирования ранее полученных кредитов. У нас по-прежнему идет работа с торговыми центрами по выплате компенсаций по имущественным платежам, которые были в прошлом году. Безусловно, мы смотрим и будем смотреть на восстановление сектора туризма, потому что мы понимаем, что в связи даже со снятием существующих ограничений, сектор туризма по-прежнему будет находиться в так называемой "серой зоне", поскольку туристов у нас, к сожалению, единомоментно не появится. Ограничения, которые были введены, продолжают действовать", - сказал Ефимов.
По его словам, город потерял из-за пандемии порядка порядка 700 млрд рублей. Из них около 200 млрд составили потери в виде доходов бюджета.
"Это чуть меньше, чем мы изначально рассчитывали. И, на самом деле, это говорит об устойчивости нашей экономики с точки зрения диверсификации и достаточно высокой адаптации к новым условиям", - напомнил Ефимов.
Он добавил, что порядка 300 млрд рублей в Москве было дополнительно потрачено на ликвидацию последствий пандемии, работу медучреждений и закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. "Более 200 млрд рублей - те средства, которые мы вынуждены были не потратить. Те расходы, которые мы вынуждены были подвинуть направо в связи с нехваткой бюджетных средств", - сказал заммэра.
В новость были внесены изменения (21:53 мск) - добавлены подробности по тексту.