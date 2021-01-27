ФНС создаст подразделение по крупнейшим налогоплательщикам с доходом от 500 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 февраля 2021 года откроет новую специализированную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам - физлицам с доходом от 500 млн рублей, однако это не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

"В последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. Так, c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков - физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", - сказали в ФНС.

По данным ведомства, создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства.

Также в ФНС отметили, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера. "Администрирование налогоплательщиков - физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения. Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным ФНС, практика создания межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам в соответствии с их специализацией уже реализована в ФНС России, служба планомерно внедряет отраслевой подход с 2018 года. "Это позволяет улучшить качество взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов: обеспечить высокий уровень прозрачности администрируемой среды, выработать единые правоприменительные подходы по ключевым вопросам, а также снизить административную нагрузку", - добавили в ведомстве.