Кабмин обсудит 28 февраля стратегию развития лесного комплекса и выплаты медикам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство России на заседании 28 января обсудит проект Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что документ направлен на повышение эффективности деятельности лесного комплекса.

Еще один документ, который рассмотрит кабмин, связан с мерами ответственности владельцев сфальсифицированных медицинских изделий.

Также правительство обсудит выделение трансфертов на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, на оплату труда врачей и среднего медперсонала, выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году и ряд других вопросов.