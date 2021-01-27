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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС, 27 января. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - говорится в сообщении регулятора.

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