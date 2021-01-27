Рэй Далио предсказал ускорение инфляции и обесценивание валют в 2021 году

ТАСС, 27 января. Мировая экономика в 2021 году на фоне восстановления темпов роста может столкнуться с обесцениваем денег, дефицитом бюджетов и ростом госдолга. Такое мнение высказал миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"С приходом нового года, я думаю, мы увидим увеличение темпов экономического роста и рост инфляции. И вместе с этим мы увидим рост дефицита [бюджетов]", - считает Далио. При этом восстановление экономик подстегнет массовая вакцинация от коронавируса, отмечает он.

Рост дефицита бюджетов для многих правительств, а в особенности для США будет означать еще большие заимствования. "Но я не думаю, что в мире есть достаточный спрос на эти облигации. И вполне возможно в конце года вы увидите, как ФРС купит больше этих облигаций, чтобы устранить этот разрыв", - сказал Далио.

Он напомнил, что политика денежного стимулирования в кризисном 2020 году привела к падению курса доллара на 12%, при том, что фондовые рынки росли. "Этот будет очень интересный и непростой год. И его основой станут финансовые потоки даже больше, чем коэффициенты экономической активности. Я бы призвал инвесторов обратить внимание на спрос и предложение денег, кредитов и на их стоимость в новом году", - предупредил он.

Future Investment Initiative, известный как "Давос в пустыне", был основан в 2017 году по инициативе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана как площадка для презентации и обсуждения плана амбициозных экономических реформ королевства Vision 2030 (программа призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира).