В Курской области смягчили ограничения для кафе и ресторанов

ТАСС, 27 января. Власти Курской области смягчили ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, разрешив кафе и ресторанам по пятницам и субботам работать до часа ночи. Соответствующее решение вступает в силу с 5 февраля, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"В регионе предприятиям общепита разрешено с 5 февраля продлить время работы в пятницу и субботу до часа ночи. При этом функционирование танцевальных площадок, караоке-вечеринки и концертные программы остаются под запретом", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе был наложен запрет на развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 06:00.

Кроме того, с 1 февраля дети с 14 лет и старше могут принимать участие в соревнованиях в закрытых помещениях, но без присутствия зрителей и спортсменов из других регионов. Также оперштаб разрешил очные индивидуальные занятия в кружках и секциях. На очное обучение выйдут выпускники курских техникумов и колледжей. "Старшекурсникам предстоит сдать демонстрационный экзамен по стандартам "World Skills", а для этого нужна серьезная практическая подготовка", - приводит слова председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Пархоменко пресс-служба.

В настоящий момент в Курской области зарегистрирован 25 571 случай новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 179 случаев. Выздоровели с начала пандемии почти 22,5 тыс. пациентов, умерли 359. Сейчас в регионе работает 37 прививочных пунктов. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 6 тыс. жителей, полностью завершили вакцинацию - 1,7 тыс. человек.