Президент Абхазии заявил, что аэропорт Сухума заработает не позднее 2024 года

СУХУМ, 28 января. /ТАСС/. Международный сухумский аэропорт им. Владислава Ардзинба заработает не позднее 2024 года. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в среду вечером в эксклюзивном интервью Абхазскому государственному телевидению.

Аэропорт расположен в 18 км от Сухума в селе Бабушара Гулрыпшского района, но он не функционирует с конца грузино-абхазской войны 1992-1993 годов по решению ICAO. Длина взлетно-посадочной полосы - 3,6 км, что позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой.

"Для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт Сухума. И он заработает не позднее 2024 года. В две недели раз [по теме Сухумского аэропорта] в Минтрансе России проходит совещание, в Сухум неоднократно приезжали специалисты из Минтранса и потенциальные инвесторы. Этот проект будет запущен и там будут работать более 1 тыс. человек. Положительное решение этой задачи будет определять судьбу нынешнего правительства. Если в 2024 году эта задача не будет решена, нам незачем сидеть в своих кабинетах", - сказал президент.

Другой крупный проект, над которым работает правительство Абхазии, по словам Бжании, связан с газификацией. "У нас предварительные переговоры прошли, наши российские друзья нам помогают и до 30 марта мы дадим заказ перед проектным институтом, который за несколько месяцев разработает схему газификации республики. Затем начнется работа, но пока сложно сказать, какое время она займет", - сказал президент. По его словам, в случае реализации проекта газификации несколько сот человек будут обеспечены рабочими местами, жители республики будут иметь в домах газ и "это очень важно, поскольку разгрузит нашу энергетику и не будет тех проблем, которые сегодня есть".