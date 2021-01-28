Франция и Италия отменили сделку Fincantieri с верфями Chantiers de l'Atlantique

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Правительства Франции и Италии приняли решение отменить сделку по поглощению итальянской судостроительной компанией Fincantieri расположенных в Сен-Назере верфей Chantiers de l'Atlantique. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении. На судьбу сделки повлияла пандемия коронавируса, ухудшившая ситуацию в секторе.

"Франция и Италия считают, что нынешние экономические условия не позволяет проводить сближение между Chantiers de l'Atlantique и Fincantieri", - говорится в тексте заявления. В нем уточняется, что решение было принято на основе телефонных переговоров между главами экономических ведомств двух стран - Брюно Ле Мэром и Стефано Патуанелли. В переговорах также приняла участие замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Стороны пришли ко мнению, что сделку не стоит проводить в связи с тем, что будущее сектора кораблестроения непредсказуемо из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Сложная сделка

В конце декабря прошлого года французское правительство, подобно тому, как оно это уже делало ранее, предоставило Fincantieri месячный срок для финансирования сделки при условии информирования Европейской комиссии о возможном ее воздействии на конъюнктуру в секторе кораблестроения. Этот срок должен был истечь 31 января.

Процесс приобретения итальянской компанией французского судостроителя начался в 2016 году, когда STX France (позже сменившая название на Chantiers de l'Atlantique) была выставлена на продажу после объявления о банкротстве южнокорейской судостроительной корпорации STX Shipbuilding Group. В феврале 2018 года Fincantieri объявила о намерении приобрести 50% акций STX France у французского государства, владевшего большей частью пакета. Доля французского государства должна была составить в результате операции 34% с сохранения права разорвать сделку при неблагоприятном развитии ситуации.

Европейская комиссия выступила против поглощения, в частности заявив, что стороны не предоставили ей в нужном объеме запрошенную информацию о воздействии сделки на конкуренцию в секторе. В европейском судостроении на ведущих позициях находятся всего три фирмы-гиганта - Chantiers de l'Atlantique, Fincantieri и германская Meyer.

Против сделки выступали также власти департамента Атлантическая Луара и представленные на предприятии профсоюзы - они опасались массовых увольнений трудящихся. Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся жесткой критике со стороны как правой, так и левой оппозиции, лидеры которых заявляли, что он "распродает достояние Франции".