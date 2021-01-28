Путин обсудит с кабмином эффективность мер соцподдержки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с членами правительства, основной темой которого станет повышение эффективности реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Как сообщили в пресс-службе Кремля, с докладом на эту тему выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - добавили в Кремле.

Социальным вопросам было посвящено одно из первых публичных совещаний, которое Путин провел в 2021 году. Тогда он подчеркнул, что в конечном счете цель работы властей заключается в том, "чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера". "Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными, - сказал президент на совещании в начале января. - На этом направлении мы и сделали особый акцент в прошлом году". Путин обратил внимание, что этот же приоритет сохраняется на 2021 год.

О фундаментальной важности решения социальных проблем Путин говорил и в среду на "давосской неделе". В своем выступлении он обозначил четыре ключевых приоритета в этой сфере: комфортная среда для жизни людей, достойная зарплата и пенсия, качественная медицина и образование. "Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики, - уверен президент РФ. - Экономики, где люди не средство, а цель".