Объем средств на закупку лесопожарной техники в России в 2020 году сократился на 48%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем бюджетных средств, выделенных на приобретение лесопожарной техники в 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", сократился на 48,4% по сравнению с 2019 годом и составил 3 млрд 265,3 млн рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности планирования и расходования бюджетных средств на оснащение субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием.

"Из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники в 2019 году выделено 6 млрд 329,5 млн рублей, в 2020 году - 3 млрд 265,3 млн рублей. Однако, выделение средств на закупку приобретаемого в рамках федпроекта "Сохранение лесов" имущества не гарантирует полного решения проблемы лесных пожаров", - отметили в ведомстве.

Итоги проверки показали, что у регионов отсутствует системный подход к формированию федпроекта "Сохранение лесов", а проектная деятельность организована ненадлежащим образом, указали в Счетной палате. Это влечет проблемы в оценке эффекта от использования предоставленных средств. Кроме того, между предоставлением бюджетных средств регионам до непосредственно возможности использовать приобретенную технику проходит большой временной лаг, при этом в разрезе регионов условия ее эксплуатации отличаются и меняются из года в год, указывается в отчете.

"В связи с изложенным результативность ее использования (лесопожарной техники - прим. ТАСС) целесообразно оценивать после нескольких лет эксплуатации посредством анализа накопленного эффекта", - отметили в ведомстве.

Как сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, слова которого приводит пресс-служба Счетной палаты, в 2021 году на закупку лесопожарной техники и оборудования предусмотрено 4,7 млрд руб. "Уже сейчас модернизация спецтехники позволила улучшить ситуацию с оперативностью тушения лесных пожаров в целом по стране. Всего в рамках проекта на обновление лесопожарной техники с 2019 года в федеральном бюджете заложено более 21 млрд руб.", - отметил он.

По словам Аноприенко, Рослесхоз уже разработал соответствующую методику, которая позволит, при планировании финансирования последующих этапов федерального проекта, ежегодно учитывать потребности и списание лесопожарной техники и оборудования в субъектах. Применяться она начнет в следующем году. Для решения вопроса финансирования модернизации инфраструктуры для новой техники сейчас Рослесхоз готовит изменения в правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета регионам, добавил он.