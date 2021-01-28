В России вступают в силу штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Штрафы для предпринимателей за предоставление кальянов в заведениях общепита и за нарушения при оснащении помещений для курения вводятся в России. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступают в силу 28 января.

Осенью прошлого года вступили в силу поправки к закону от 23 февраля 2013 года "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Согласно им, электронные сигареты, вейпы и кальяны приравниваются к табачным изделиям. То есть кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, как и обычные сигареты.

С 28 января по этим поправкам вводится административная ответственность. Так, согласно КоАП, неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм потребления табака и никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях (имеются в виду как раз заведения общепита) повлечет штрафы до 40 тыс. рублей для ИП и до 90 тыс. рублей для компаний. Также вводится ответственность за отсутствие знака о запрете курения.

Позиция предпринимателей

Предприятия общественного питания уже ощутили на себе ограничения, вступившие в силу осенью прошлого года, а административная ответственность еще более "усложнит работу специализированных заведений", сказала ТАСС владелец ресторанной сети "Максим", член генсовета Партии роста Лариса Невидайло. Тем не менее, по ее словам, "до сих пор в адрес многих заведений поступают запросы от гостей на кальяны и даже негативная обратная связь по поводу того, что данная услуга исчезла из ассортимента".

Директор кальянной Maybe в Томске Филипп Конов сказал ТАСС, что из-за вводимых штрафов перед владельцами "по-прежнему стоит выбор: поменять формат заведения или работать всерую. "Неясно, где малому бизнесу, а речь чаще всего о нем, взять необходимый бюджет на изменения - переквалифицировать персонал, сменить вид деятельности, закупить дополнительное оборудование, заново построить маркетинг и прочее. Тем более делать это придется в реалиях пандемии, которая и так подкосила многие бизнесы. При этом нужно понимать, что часть клиентской базы потеряется, а также существенно снизится средний чек", - посетовал он.

Способы "обхода" закона, по словам Конова, бесполезны - "уже неоднократно были судебные практики, при которых даже кальянные без кухни и напитков в ходе дела приравнивались к общепиту". "Поэтому предпринимателям проще заложить бюджет на штрафы и надеяться, что все же будут внесены изменения в антитабачный закон, позволяющие работать кальянным как отдельному виду заведений", - рассчитывает он.

Соучредитель сети ресторанов VIP Restaurants, участник Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Николин также считает, что "потребитель не изменит своим привычкам и желаниям и уйдет из легальных ресторанов в закрытые подпольные места". Она считает, что для решения проблемы необходимо не штрафовать, а "выделить отдельные залы для курящих, оборудовать в заведениях приточно-вытяжные системы, выдавать лицензии на проверку соответствия нормам закона помещений".

Специализированные кальянные

Несмотря на новые ограничения, которые вступили в силу осенью прошлого года, кальянные как отдельные от предприятий питания заведения, могут продолжать работать, пояснил ТАСС общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"В России кальяны прижились, в отличие, скажем, от курения сигар, и этот рынок активно рос последние годы вместе с импортом курительных смесей, примерно на 30-40% ежегодно. В выручке ресторана доходы от продажи кальянов составляли в среднем 20%. Запрет на курение кальянов в местах общественного питания лишил их дополнительного заработка и ударил по посетителям", - отметил он.

По словам Бухарова, с осени 2020 года посетители при желании "выпить бокал пива должны принести его с собой, сохранив чек, а чтобы поесть, им приходится заказать еду из ближайшего ресторана, потому что в меню кальянных это запрещено". "Логичнее было оставить выбор за посетителями, в какой ресторан им идти - с кальяном или без, оставить такой клуб по интересам и ввести дополнительный налог, если уж так хочется позаботиться о нашем здоровье", - считает он.

Как сказал ТАСС президент Ассоциации кальянной индустрии Артем Николашин, сейчас деятельность кальянных клубов осуществляется по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) "Деятельность в области отдыха и развлечений". По его мнению, необходимо выделить для них отдельный ОКВЭД, ввести специализированное регулирование отрасли.

"Мы направили соответствующие запросы, и профильные министерства и ведомства уже включены в эту работу. Выделение кальянных клубов в отдельную категорию позволит избежать попадания в "серую зону" и противоречивых трактовок, а саморегуляция отрасли обеспечит ее безопасность и прозрачность. В частности, будут введены профессиональные стандарты обучения кальянных мастеров, будут разработаны правила санитарной безопасности предоставления услуг по использованию кальянов в условиях COVID-19, будут внедрены новые технологии и бестабачные кальянные смеси для более безопасного использования кальянов", - отметил Николашин.

Также, по его словам, ведется разработка законопроекта, который определит понятие "кальянный клуб" и принципы его функционирования.