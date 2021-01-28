Российские нефтегазовые компании вошли в отраслевой рейтинг самых доходных в мире

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Лукойл", "Газпром", "Татнефть", "Новатэк" и "Сургутнефтегаз" вошли в число лидеров мирового рейтинга нефтегазовых компаний, обеспечивающих своим акционерам наибольший совокупный доход за последние три года. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) "Лидеры по созданию стоимости в нефти и газе 2021".

Согласно расчетам экспертов BCG, наибольший совокупный доход акционеров нефтегазовых компаний (показатель Total Shareholder Return - TSR) по итогам последних трех лет (с августа 2017 года по июль 2020 года) обеспечила пятерка компаний: финская корпорация Neste (совокупный доход 50%), "Лукойл" (30%), "Газпром" (25%), "Татнефть" (23%) и "Новатэк" (22%). При этом "Сургутнефтегаз" вошел в десятку, заняв восьмое место с показателем в 14%.

Между тем, как отмечают в BCG, уже последние пять лет (с января 2015 года по январь 2020 года) в динамике совокупного дохода для акционеров крупнейшие нефтегазовые компании мира проигрывали другим секторам экономики. Так компании индекса S&P500 за этот период обеспечили акционерам доходность на уровне 12%, тогда как нефтегазовый сектор только 3%.

Низкие показатели обусловлены пошедшим на спад сланцевым бумом в США, который привел к обильному предложению сырья и резкому падению цен на нефть в 2014 году, отмечают в BCG. В минувшую пятилетку компании отрасли ответили на это сокращением издержек и принятием инвестиционных решений отталкиваясь от их стоимости, а не объемов добычи, что оказывало давление на стоимость их акций. Кроме того, даже до пандемии 2020 года инвесторы в сектор уже опасались конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии, экологического следа и того, что мировой спрос на нефть и газ уже прошел пиковые значения. Впрочем, наиболее сильным компаниям сектора удалось обеспечить рост выручки при стабильном объеме долга, что положительно сказалось на их капитализации.

Новая эра

Пандемия завершает сложное десятилетие для традиционных нефтегазовых компаний, которым в следующем десятилетии необходимо готовиться к конкуренции в условиях необратимо меняющихся глобальных энергетических систем. Как приводят в пример BCG, в Европе рыночная капитализация датской офшорной ветроэнергетической компании Orsted превысила капитализацию BP, а в США специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии NextEra в октябре 2020 года по капитализации ненадолго, но превысила ExxonMobil и Chevron. Чтобы вернуть доверие инвесторов компаниям сектора необходимо быть более инициативными. Европейцам необходимо доказать экономические перспективы уже заявленных инвестиций в низкоуглеродные проекты. А более традиционным северо-американским компаниям активней готовиться к миру с ограничениями по выбросам парниковых газов.

Об исследовании

Совокупный доход акционеров (TSR) отражает изменение стоимости акций компании за определенный период с учетом полученных за это время дивидендов или других акционерных выплат. В исследование было включено 76 компаний с капитализацией более $6 млрд (на 1 января 2020 года), и имеющих в свободном обращении на фондовых рынках более 20% акций.