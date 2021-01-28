Минтруд предложил подавать заявления на выплату пенсионных накоплений электронно и в МФЦ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты разработало проект постановления, которое даст возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России (ПФР) электронно - в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня получить пенсионные накопления при наступлении соответствующих оснований можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. По данным Минтруда, большую часть средств получают именно в виде единовременной выплаты (98,7%). Для это граждане обязаны подать заявление в территориальное отделение ПФР (по месту назначения пенсии или месту жительства) или офис негосударственного пенсионного фонда (НПФ) а также предоставить паспорт и СНИЛС (или нотариально заверенные копии, в том числе при передаче документов почтой), а также справку из ПФР о праве на страховую пенсию.

"Необходимость лично предоставить документы в офис фонда или направить их по почте создает ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения пенсии. Кроме того, документы, отправляемые по почте, должны быть заверены нотариально, что требует посещения нотариуса. В период распространения коронавирусной инфекции визиты в общественные места, особенно для граждан пенсионного возраста, нежелательны", - пояснили ТАСС в НПФ "Сафмар".

Некоторые НПФ могут принимать заявления и документы о назначении накопительной пенсии в электронном виде, однако порядок и возможность подачи соответствующих документов для назначения единовременной выплаты в электронном виде не определены, добавили там.

Что предлагают изменить

Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме (в личном кабинете фонда или на портале госуслуг) или через МФЦ, а в НПФ - в электронной форме.

Соответствующий проект постановления направлен Минтрудом на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, рассказали в ведомстве. Согласно этому проекту (есть в распоряжении ТАСС), подавать электронно можно будет такие документы как СНИЛС (который сейчас имеет электронную версию наравне с бумажным или пластиковым носителем). В свою очередь, копии документов, направляемые в электронной форме, должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной подписью нотариуса, то есть тоже могут быть получены в электронном виде без личного визита в его офис. Заявление на единовременную выплату и справка из ПФР также станут электронными.

В Минтруда добавили, что также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность подачи документов через МФЦ и тем россиянам, чьи накопления находятся не только в ПФР, но и в НПФ, однако окончательного решения по этому вопросу еще не вынесено.

"Практическая реализация этого предложения требует детальной проработки. Если инфраструктура взаимодействия с ПФР уже сформирована и реализация предложения по обмену документами между ПФР и МФЦ возможна в короткие сроки, то практики взаимодействия через МФЦ с негосударственными пенсионными фондами на данный момент не сформировано", - пояснили в ведомстве.