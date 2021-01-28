Власти США намерены корректировать выпуск вакцины в зависимости от мутаций коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американские специалисты будут проводить постоянную оценку эффективности имеющихся вакцин против новых разновидностей коронавируса, чтобы иметь возможность корректировать производство данных препаратов. Об этом заявил в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на проведенном Белым домом брифинге в видеоформате.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Мы будем отслеживать в реальном времени, какой эффект оказывают антитела, которые мы вводим при применении имеющихся и перспективных вакцин, как они влияют на эти подвергшиеся мутации разновидности", - сказал специалист. Он пояснил, что при необходимости можно "создать разновидность той же вакцины, предназначенную специально против соответствующей мутации".

Фаучи сообщил, что данную работу будут проводить совместно специалисты Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, а также сотрудники компаний, которые разрабатывают вакцины.

Такая стратегия, по словам Фаучи, позволит специалистам быть "на шаг или два впереди", несмотря на постоянную мутацию вируса.

Штаммы коронавируса в США

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски сообщила на брифинге, что уже в 26 американских штатах, согласно последним оценкам, зафиксировали суммарно 308 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. В этом месяце был представлен доклад ЦКПЗ, в котором говорится, что данный штамм в марте текущего года станет наиболее распространенным в США.

По словам Валенски, в США выявили лишь один случай заражения "бразильским" штаммом вируса. Инфицированный человек находится в штате Миннесота. Как отметила глава ЦКПЗ, "южноафриканская" разновидность коронавируса в США пока не обнаружена.

Фаучи уточнил, что имеющиеся в США вакцины эффективны против "британского" штамма. По словам инфекциониста, "немного сложнее ситуация" с "южноафриканским" штаммом. Как он пояснил, в случае с данной разновидностью эффективность вакцин может быть несколько снижена, хотя препараты все равно обеспечивают защиту. Специалист подчеркнул, что в связи с этим нужно внимательно следить за дальнейшими мутациями вируса.

Текущая ситуация

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 427,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.