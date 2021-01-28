ЕС не договорился с AstraZeneca о поставках вакцины по контракту в полном объеме

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины на первый квартал 2021 года в тех объемах, которые прописаны в контракте на ее предзаказ. Об этом написала в среду в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам очередного раунда переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио.

"Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС, - заявила она. - Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены".

На прошлой неделе AstraZeneca, вакцина которой должна быть сертифицирована в ЕС 29 января, предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством. "Объяснения компании, представленные на данный момент, остаются неудовлетворительными и вызывают возмущение государств ЕС. Все члены ЕС единогласно требуют от компании выполнения обязательств", - заявила ранее в среду Кириакидес на пресс-конференции в Брюсселе.

На новый уровень конфликт Еврокомиссии и AstraZeneca вышел после опубликованного во вторник вечером интервью руководителя компании Паскаля Сорио группе ведущих европейских газет, в частности бельгийской Le Soir. В этом интервью он признал, что компания отстает от производственного графика по поставкам в ЕС на два месяца, отметил более слабую производственную базу в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании. В этой связи по меньшей мере в первом квартале 2021 года Великобритания сможет получать втрое больше вакцины, чем Евросоюз. Это заявление стало особенно болезненным ударом для Брюсселя, поскольку европейские СМИ однозначно расценили лучшее положение Великобритании по вакцинации как подтверждение обоснованности ее выхода из состава сообщества (Brexit).

Кроме того, Паскаль Сорио сделал акцент на том, что Великобритания заключила контракт на поставки вакцины от AstraZeneca на три месяца раньше Еврокомиссии, что закономерно, поскольку британско-шведская компания работает с Оксфордским университетом и получает британское государственное финансирование. На основании этого руководитель AstraZeneca отметил, что поставки в Великобританию оказались приоритетны.

В настоящее время в Евросоюзе параллельно разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС. В связи с этим ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации. Из большинства столиц государств сообщества раздается острая критика в адрес ЕК, которая от имени всего Евросоюза подписала контракты на предзаказ вакцин от западных поставщиков. Брюссель, руководствуясь принципами европейской солидарности и справедливого распределения вакцин в ЕС, также фактически запретил государствам - членам сообщества вести с этими компаниями параллельные переговоры.