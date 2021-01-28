Ключевые индексы в США снизились к закрытию торгов более чем на 2%

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились в среду более чем на 2% на фоне сохранения базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% и задержек в процессе вакцинации населения от коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 633,87 пункта (минус 2,05%) и остановился на уровне 30 303,17. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 98,85 пункта (минус 2,57%), до отметки 3 750,77. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 355,46 пункта (минус 2,61%), до уровня 13 279,60.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,34%, до $52,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,58%, до $1 840,2 за тройскую унцию.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил в среду, что американская экономика еще далека от полного восстановления. "Из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек, - отметил он. - Зафиксированный в последние месяцы рост случаев заболевания COVID-19, связанный с пандемией рост числа госпитализаций и смертей создает колоссальные трудности для миллионов американцев и тяжелым бременем ложится на экономическую активность и создание рабочих мест". Ранее в среду финрегулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

"Думаю, рынки ожидали, что к этому моменту речь будет идти о смягчении, а не ужесточении санитарно-эпидемиологических ограничений, - приводит газета The Wall Street Journal слова инвестиционного аналитика компании PineBridge Investments Хани Реды. - В процессе распространения вакцин в ближайшее время сохранятся проблемы". Он указал, что восстановление рынков во многом зависит от того, как скоро будут достигнуты успехи в деле вакцинации населения от COVID-19.