Россияне за два года перевели 1 трлн руб. через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне за два года функционирования Системы быстрых платежей ЦБ перевели с ее помощью 1 трлн рублей. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на Банк России.

Как отмечает издание, за все время работы сервиса пользователи провели более 139 млн операций на сумму около 1 трлн рублей. За 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно, а доля переводов через СБП среди всех межбанковских перечислений физлиц увеличилась с 1,4% до 15%.

По данным регулятора, за два года системой воспользовались свыше 15 млн банковских клиентов, за последний год их число выросло в 15 раз. К сервису уже подключились 211 финансовых организаций, сообщили "Известиям" в Национальной системе платежных карт. В крупнейших банках "Известиям" заявили, что в 2021 году планируют развивать оплату через СБП по QR-коду и при внедрении новых сервисов.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.