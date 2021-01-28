Боливия получит первую партию российской вакцины "Спутник V" 28 января

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Боливия получит первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 28 января. Об этом сообщил в среду МИД южноамериканской республики.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Первая партия вакцины "Спутник V" отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января", - говорится в сообщении.

Во вторник из Буэнос-Айреса в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины "Спутник V". Как сообщил МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны. "В Буэнос-Айресе груз переместят на самолет государственной компании Boliviana de Aviacion, который направится в Ла-Пас", - отметило боливийской ведомство.

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 млн доз российского препарата "Спутник V" для вакцинации 2,6 млн человек.