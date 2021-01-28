Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфонами и "умными" часами

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более трети россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции стали чаще оплачивать покупки смартфонами, "умными" часами, а также с использованием онлайн-кошельков. Такие данные получил банк "Открытие", проведя опрос среди 1 тыс. человек (результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, 36% россиян из-за пандемии стали чаще, чем до распространения коронавируса, использовать для оплаты онлайн-кошельки, по 41% - смартфоны и "умные" часы. При этом лишь 7% респондентов заявили, что не пользуются современными безналичными способами оплаты. Больше всего таких людей проживают в Северо-Западном (13%) и Центральном (12%) федеральных округах, а также на Северном Кавказе (10%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье и на Урале так ответили лишь 4% опрошенных.

"Пандемия достаточно существенно повлияла на отношение россиян к современным безналичным способам оплаты товаров и услуг. Из тех, кто платит "умными" часами, каждый пятый впервые сделал это во время пандемии, из платящих смартфонами - 13%, из пользователей онлайн-кошельков - 11%", - отметили в пресс-службе "Открытия".

Самый популярный современный способ безналичной оплаты у россиян - через смартфон. Им пользуются 87% опрошенных, реже остальных - жители Северо-Запада (68%) и Северного Кавказа (69%). Кроме того, 64% россиян используют онлайн-кошельки. Наиболее популярны они на Дальнем Востоке (69%), реже других ими пользуются жители Северо-Западного и Сибирского (по 55%) федеральных округов.

"Умные" часы, согласно опросу, - наименее популярный способ оплаты. Так, их используют всего 13% опрошенных. В лидерах - Санкт-Петербург (18%) и Московский регион (16%), меньше всего платят "умными" часами в Северо-Западном федеральном округе (0%) и на Северном Кавказе (5%).

Банк "Открытие" провел опрос 18-25 января методом онлайн-интервью. Были опрошены 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/-3%.