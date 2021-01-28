Минтруд предложил возмещать средства, потерянные при незаконном переводе в НПФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минтруд разработал поправки в федеральные законы, обязующие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным. Об этом в четверг сообщают " Известия " со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным издания, поправки касаются федеральных законов "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ". "Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений", - приводит газета комментарий Минтруда.

Как сообщает издание, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ. Если перевод будет досрочным (ранее чем через пять лет), то деньги гражданина попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. Но если суд признает новый договор недействительным, то Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений.

В Минтруде уточнили, что сейчас ведомство ведет согласование документа с Минфином, Минэкономразвития и ЦБ. Поправки могут внести в правительство в сентябре, а в Госдуму - в декабре 2021 года.