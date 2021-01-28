В России вступил в силу запрет на продажу в интернете никотиносодержащей продукции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запрет на продажу в интернете никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления вступил в силу в России с 28 января.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Таким образом, на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления было распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Так, ранее запрет действовал на продажу табачной продукции и табачных изделий их реализация, которые, согласно ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", можно реализовывать только в розницу в магазинах и павильонах. Теперь же продажа никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления дистанционным способом также запрещена. Согласно документу, под никотиносодержащей продукцией понимаются "изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу". Устройства для потребления такой продукции, согласно документу, - это "электронные или иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака".

Также закон запрещает розничную торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для ее потребления.

Кроме того, закон запрещает курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе курения кальяна.

Документ также запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.