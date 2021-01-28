Австралийский регулятор призвал ограничить доминирование Google на рекламном рынке страны

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) призвала власти страны принять меры для решения проблем, вызванных доминированием американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. Как сообщается в отчете регулятора, опубликованном в четверг, технологический гигант злоупотребляет своим положением при продаже рекламы на принадлежащем ему ресурсах.

"Google сегодня является крупнейшим поставщиком всех ключевых рекламных услуг и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google [на рынке цифровой рекламы] в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг. Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения", - указано в предварительном отчете регулятора, подготовленном по поручению правительства Австралии.

"В этой отрасли [производства и размещения цифровой рекламы] действительно отсутствуют конкуренция, выбор и прозрачность. Значительное присутствие на рынке рекламных технологий и конкурентные преимущества платформы в сфере цифровых услуг дает Google возможность и стимул развивать свой бизнес и влиять на конкурентную среду", - подчеркнул председатель ACCC Род Симс.

В комиссии отметили, что уже сейчас Google часто действует как монополист. "Рекламные возможности сервиса YouTube продаются исключительно через платформы Google, и рекламодатели <…> вынуждены использовать рекламные технологии Google для покупки этих услуг", - сказано в отчете.

ACCC предложила ряд возможных вариантов решения проблем в индустрии рекламных технологий. Рекомендации, которые, как ожидается, лягут в основу правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. Они, в частности, включают требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ, назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров.

Окончательный отчет ACCC о состоянии национального рынка цифровых рекламных услуг будет представлен правительству Австралии 31 августа 2021 года.

Спор между властями Австралии и цифровыми гигантами

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости сформировать новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков медиарынка страны. По мнению властей, документ, который может быть принят федеральным парламентом уже 12 февраля, поможет устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook, а также обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж. После его принятия технологические компании (на первом этапе только Facebook и Google) будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

В Google и Facebook назвали предложенный документ несправедливым и при его вступлении в силу пообещали ограничить ряд функций и услуг, предоставляемых пользователям на территории Австралии. В Google заявили, что отключат возможность поиска в интернете, а компания Facebook намерена лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ напомнил корпорациям о том, кто устанавливает правила в стране, и заявил, что его правительство не станет реагировать на угрозы.