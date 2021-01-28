Власти Хайкоу в 2021 году инвестируют $3,86 млрд в новый район развития Цзяндун на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Власти Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) в текущем году инвестируют 25 млрд юаней (около $3,86 млрд) в новый район экономического развития Цзяндун, расположенный в восточной части города. Об этом заявил мэр Хайкоу Дин Хуэй.

"В этом году Хайкоу ускорит строительство нового района экономического развития Цзяндун. В течение года в него планируется вложить порядка 25 млрд юаней", - приводит его слова портал "Наньхайван".

В июне 2018 года администрация Хайнаня объявила о создании около международного аэропорта Мэйлань нового района экономического развития Цзяндун. Там уже начали осуществлять деятельность ведущие торгово-промышленные и энергетические корпорации, финансовые институты, входящие в список 500 крупнейших коммерческих организаций Китая. Эта особая зона, площадь которой превышает 298 кв. км, играет важную роль в формировании порта свободной торговли на территории провинции Хайнань.

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу, провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.