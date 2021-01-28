Бизнес Москвы назвал отмену требования о переводе 30% работников на удаленку своевременным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Требование о переводе 30% сотрудников в Москве на удаленную работу стало носить рекомендательный характер с 27 января, большинство опрошенных ТАСС экспертов и предпринимателей посчитали это решение обоснованным и своевременным.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы, остается за руководителями предприятий. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.

Своевременное решение

"Это обоснованное решение, учитывая снижение уровня заболеваемости COVID-19 и начало массовой вакцинации. Многие компании готовы работать в полную силу, главное, что на удаленке по-прежнему останутся работники уязвимой категории 65+, которым следует оставаться дома", - считает общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Отмена обязательного требования о переводе 30% сотрудников на удаленную работу даст дополнительный ресурс для восстановления городских отраслей, прежде всего, гостиничной и ресторанной, а также фитнес-индустрии, транспортной сферы, бьюти-индустрии и сервисного обслуживания, считает бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. "Исчезнет риск штрафных санкций за непредоставление сведений о тех, кто переведен на удаленку. Однако дистанционка и Zoom останутся в арсенале бизнеса как инструмент оперативной командной работы", - отмечает она.

Глава компании INPRO digital (помогает брендам трансформироваться с помощью технологий) Виталий Арбузов назвал решение о возвращении в офисы части сотрудников "вполне адекватным". "Это можно назвать мерой поддержки бизнеса, особенно учитывая, что в последнее время большинство из нас соблюдают меры предосторожности: носят маски и перчатки, пользуются антисептиками. Такая модель поведения стала "новой нормой", и при возврате в офис удаленных сотрудников эпидемиологического взрыва произойти не должно", - считает он.

Мнение не разделяет член совета московской "Деловой России", вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов. "Именно мое мнение - это несколько преждевременно, потому что сейчас как раз тот самый период обострения простудных заболеваний, и мне кажется, что это может сейчас послужить просто наслоением одного на другое и опять будет рост [уровня] заболевания за счет ослабленной иммунной системы", - считает Кузнецов.

Какой бизнес вернет работников

По мнению члена генерального совета "Деловой России" Алексея Мостовщикова, прежде всего заинтересованы в возврате сотрудников с удаленного режима сферы строительства, общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма, которые начнут возвращать сотрудников с целью восполнения предыдущих финансовых потерь. Глава INPRO digital Арбузов считает, что в первую очередь в возврате полного штата сотрудников заинтересованы компании, связанные с ретейл-сегментом или с оказанием услуг на месте. Также возвращение в офлайн может быть важно компаниям с четко выстроенной вертикальной структурой.

В то время как большая часть опрошенных экспертов оценивает перспективы выхода сотрудников на привычные рабочие места по секторам экономики, основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний "Бизнес Эксперт" Марина Дяченко считает, что многое зависит от конкретных обязанностей сотрудников и делать различия по отраслям не стоит. "Даже в консалтинге есть такие должности и структуры, которые должны находиться в офисе для эффективного функционирования бизнеса", - отмечает она.

"Думаю, что все компании, которые работают с конечными клиентами, будут рады тому, что можно вернуться в полноценный рабочий режим, как и компании, которые связаны, например, с торговлей. Для нас это будет гораздо более удобно, потому что живое общение в нашей отрасли приветствуется", - сообщила руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.

Массового возврата сотрудников в офисы не произойдет

Резкого массового возвращения сотрудников в офисы в ближайшее время, скорее всего, не ожидается, прогнозирует общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. "Многие крупные компании еще в середине прошлого года объявили о работе в удаленном формате до середины 2021 года, и, скорее всего, они будут придерживаться своих планов. Часть компаний начнут постепенный поэтапный вывод сотрудников в офисы, как это происходило после отмены самоизоляции летом 2020 года. Другие так и останутся работать в дистанционном или комбинированном режиме", - заключил он.

Пока не планирует выводить всех сотрудников в офис IT-компания "Эвотор". По словам ее гендиректора Андрея Романенко, компании "удалось наладить эффективную работу на удаленке". Компания INPRO digital Арбузова, напротив, собирается вернуть в офлайн большую часть сотрудников московского офиса. "Уже на данный момент весь управленческий персонал работает в офлайне и ежедневно", - отметил Арбузов.