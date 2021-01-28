Оборот онлайн-ретейлеров в "Киберпонедельник" 2021 года вырос в пять раз

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлеров за три дня проведения акции "Киберпонедельник-2021" в России с 25 по 27 января вырос почти в пять раз, до 27,2 млрд рублей, по сравнению с показателем прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Самым популярным товаром в "Киберпонедельник-2021" стали смартфоны. За три дня акции россияне оформили заказов на 27,2 млрд рублей. Это почти в пять раз больше, чем год назад (5,6 млрд в 2020 году)", - сообщили в ассоциации.

"Такой рост продаж на первой крупной акции года вполне объясним: локальный рынок e-commerce за 2020 увеличился больше чем в два раза. Онлайн-продажи наладили многие ретейлеры, которые раньше не были представлены в интернете, монобрендовые магазины, имеющие свои интернет-каналы, размещаются сейчас и на других электронных площадках, что значительно расширяет их покупательскую аудиторию. Кроме того, мы видим, как активно осваивают e-com региональные селлеры - половину "новичков" на крупных маркетплейсах представляют именно они", - пояснил глава АКИТ Артем Соколов.

Цифра в 27,2 млрд рублей, отмечает АКИТ, не окончательная, поскольку распродажи еще продолжаются: некоторые магазины проводят ее четыре дня, а у кого-то она продлится до 31 января. Как отмечает АКИТ, все крупные электронные площадки отмечают повышенный интерес к смартфонам, планшетам, ноутбукам и другим гаджетам: спрос на них увеличился в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Результаты ретейлеров

Так, в "М.Видео" и "Эльдорадо" проводят "Киберраспродажи" с 22 января по 1 февраля. Продажи участвующих в акции товаров, сообщили в группе "М.Видео - Эльдорадо", по предварительным данным, выросли вдвое. Повышенную динамику в сетях демонстрируют ноутбуки и планшеты. "Россияне также продолжают делать комфортнее дома и обустраивать кухни, приобретая плиты и духовые шкафы, варочные панели, холодильники, пылесосы, телевизоры, кухонные машины и кофемашины. В электронике популярностью пользуются смартфоны, умные часы и наушники", - сообщили в компании.

В "Связном" в этом году акция продлится до конца января. За последние три дня наибольшим интересом пользовались смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники и носимые устройства. "Мы фиксируем прирост продаж в денежном выражении на 28%, средний чек увеличился по сравнению с прошлогодним "Киберпонедельником" в два раза, до 8 тыс. рублей. Самыми активными участниками акции стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Иркутска", - сообщили в компании. По данным Ozon, акция на котором закончилась и продлилась четыре дня, самыми популярными категориями по товарообороту стали смартфоны и планшеты, оборот от продаж которых за 25 января вырос на 278% относительно показателя "Киберпонедельника" в 2020 году, игрушки (+124%), мелкая бытовая техника (+110%).

По данным Wildberries, россияне в "Киберпонедельник-2021" удвоили число заказов до 10,3 млн по сравнению с 2019 годом. На онлайн-площадке акция проходила с 20 по 26 января 2021 года. В распродаже приняли участие около 4,8 млн покупателей, что также вдвое больше, чем в прошлогоднюю акцию. В главный и первый день акции покупатели заказали на Wildberries около 3 млн товаров, что в два раза больше, чем в аналогичный день акции в прошлом году. Число заказов увеличилось в 2,4 раза, до 1,6 млн. "Продажи в категории "Бытовая техника и электроника" на Wildberries в штуках с 20 по 26 января 2021 выросли на 181% по сравнению с периодом с 25 по 31 января 2020 года" - сообщили в компании.

"Основное отличие акции этого года, - отметила онлайн-площадка, - повышенный интерес к технике и аксессуарам для дистанционной работы". В компании фиксируют повышенный интерес к ноутбукам и компьютерам (рост спроса на 302%), веб-камерам (+492%), компьютерным мышам (+150%), клавиатурам (+167%) и другой электронике и аксессуарам для удаленной работы.

Распродажа "Кибернеделя" на "Яндекс.Маркете" началась 25 января и продлится до конца месяца. Уже в первый день распродажи (25 января) россияне сделали на 152% заказов больше, чем в старт распродажи прошлого года, а прирост в деньгах составил 116%. В начале этой "Кибернедели" по сравнению с прошлогодней россияне сделали на 224% больше заказов ноутбуков, на 137% - мобильных телефонов и на 51% - телевизоров.