Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал ниже 4 тыс. тонн и оказался на минимальном уровне за последние 11 лет, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", который имеется в распоряжении ТАСС. При этом инвестиционный спрос на металл в прошлом году показал рекордные значения.

"Пандемия COVID-19 с ее долгосрочными последствиями была основным фактором снижения потребительского спроса на золото в течение всего 2020 года, в результате чего годовой спрос снизился на 14% - до 3,76 тыс. тонн. Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, в прошлом году впервые с 2009 года спрос опустился ниже 4 тыс. тонн", - говорится в отчете.

Так, мировой спрос на золото в четвертом квартале 2020 года упал более чем на четверть - до 783,4 тонн. Это минимальный показатель с момента разгара мирового финансового кризиса во втором квартале 2008 года, отмечает WGC.

Рост инвестиционного спроса

При этом возросшая неопределенность и политическая реакция на пандемию в 2020 году поддержали годовой инвестиционный спрос, который увеличился на 40%, достигнув нового максимума в 1,77 тыс. тонн.

Основной рост инвестиционного спроса произошел за счет рекордного притока капитала в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF), который в 2020 году достиг 877,1 тонн ($47,9 млрд), а глобальные активы под управлением составили 3,75 тыс. тонн, говорится в отчете Всемирного совета по золоту. Однако в четвертом квартале прошлого года наблюдалось заметное снижение инвестиционного спроса на золотые ETF, в результате чего отток составил 130 тонн.

Рост спроса на слитки и монеты из золота во втором полугодии также способствовал этому. Всего в 2020 году спрос на слитки и монеты вырос на 3% - до 896,1 тонн.

Цена на золото в долларах в 2020 году выросла на 25% при поддержке спроса инвесторов и к концу года составила порядка $1,89 тыс. за унцию, сказано в отчете WGC.

Предложение золота и покупки ЦБ

Предложение золота в 2020 году тоже пострадало от пандемии коронавируса и снизилось - на 4% ниже по сравнению с годом ранее до 4,63 тыс. тонн, что является самым большим годовым снижением с 2013 года, подчеркивает совет по золоту.

"Падение во многом объясняется перебоями в работе рудников из-за коронавируса, что компенсировалось незначительным увеличением объемов переработки на 1%, до 1,297 тыс. тонн в 2020 году", - говорится в отчете организации.

При этом ряд стран показали прирост добычи золота, в том числе и Россия. Так, по данным WGC, отечественные золотодобытчики произвели 341 тонн металла - прирост 11 тонн, что на 3% больше, чем в 2019 году.

Центральные банки в мире снизили темпы покупки золота в 2020 году на 59% - до 273 тонн. В четвертом квартале 2020 года центробанки вернулись к чистым покупкам, добавив 44,8 тонн к глобальным активам.

Россия же осталась третьим по величине покупателем золота в 2020 году, увеличив свой золотой запас на 27,4 тонн, несмотря на ограничение покупок первым кварталом.

Спрос на ювелирные изделия

Мировой спрос на золотые ювелирные изделия в прошлом году упал до рекордного минимума с момента начала наблюдений в 1995 году. На это повлияли пандемия и высокие цены на золото.

"Спрос на золотые ювелирные изделия в четвертом квартале [2020 года] упал на 13% в годовом исчислении, до 515,9 тонн. В результате общий годовой спрос в этом сегменте составил 1,411 тыс. тонн, что на 34% ниже, чем в 2019 году, и является новым годовым минимумом в истории наших наблюдений", - говорится в отчете.

Несмотря на восстановление в четвертом квартале, спрос не смог преодолеть продолжающиеся сложности, связанные с пандемией COVID-19. Большая часть годового снижения спроса в мире обусловлена падением продаж в Китае и Индии, отмечает совет по золоту.

WGC прогнозирует сохранение относительно низких объемов спроса на ювелирные изделия в ближайшее время, однако массовая вакцинация и улучшение экономических показателей позволяют надеяться на улучшение ситуации в этом секторе в 2021 году.

В России спрос на ювелирные изделия в 2020 году упал на четверть - до 33,3 тонн, говорится в отчете. Общий потребительский спрос в России снизился на 20% - с 48,1 тонн в 2019 году, до 38,3 тонн в 2020 году.

Спрос на золотые слитки и монеты в мире в четвертом квартале 2020 года вырос на 10%. Восстановление спроса в Китае и Индии во второй половине 2020 года поддержало спрос на западных рынках и увеличило годовой показатель до 896,1 тонн (+3%). Спрос на слитки и монеты в России в 2020 году вырос на 37% - с 3,7 тонн до 5 тонн, отмечает Всемирный совет по золоту.

Прогноз на будущее

Последствия пандемии коронавируса, вероятно, продолжат влиять на рынок золота не только в первом квартале 2021 года, но и после, прогнозирует WGC.

"Влияние пандемии COVID-19 ощущалось на рынке золота в течение 2020 года, и четвертый квартал не стал исключением. Потребители во всем мире оставались во власти ограничений, экономического спада и высоких цен на золото, что привело к новому годовому минимуму в спросе на ювелирные изделия. Тем не менее, несмотря на отток в четвертом квартале, обеспеченные золотом ETF продемонстрировали рекордный годовой приток из-за низких процентных ставок и высокого уровня неопределенности, что подчеркивает роль золота как актива-убежища. Спрос на слитки и монеты также значительно восстановился во второй половине года, показывая, что настроения розничных инвесторов оставались относительно стабильными на этих волатильных рынках. В целом мы считаем, что последствия пандемии, вероятно, будут ощущаться в первом квартале 2021 года и, возможно, после", - отмечает аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

Ранее организация сообщала, что восстановление экономики на развивающихся рынках поддержит потребительский спрос на золото в 2021 году, а объемы добычи золота в мире могут вырасти после снижения в 2020 году.