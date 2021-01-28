Россияне купили онлайн в 2020 году в три раза больше книг, чем в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне в 2020 году по сравнению с 2019 годом приобрели втрое больше книг на онлайн-площадке Wildberries, говорится в исследовании ретейлера, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего за 2020 год россияне приобрели на Wildberries почти 20 млн книг, что в три раза больше, чем в 2019 году, а самым читающим в России вновь стал Московский регион", - отмечают аналитики площадки.

В Wildberries отмечают рост интереса к литературе на русском языке и в зарубежных странах, где работает онлайн-ретейлер: в 2020 году было продано в 2,5 раза больше книг в штуках, чем в 2019 году. Самым популярным изданием, востребованным у иностранных покупателей, стал "Учебник по скорочтению для детей от 6 до 9 лет".

В 2020 году россияне активно покупали через онлайн-каналы не только книги, но и периодические издания: спрос на журналы на Wildberries взлетел в 28 раз в годовом сопоставлении. Самыми популярными стали журналы по вязанию, здоровью, женские журналы, life-style.

Как сообщили ТАСС в Ozon (публичная компания еще не раскрывала итоги 2020 года), количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 года выросло на 42% в годовом сопоставлении.

"Даже несмотря на высокую базу сравнения, оборот от продаж книг на площадке за девять месяцев 2020 года вырос на 40% в годовом сопоставлении. Все это говорит о том, что у россиян не пропадает интерес к книжной продукции и их покупке онлайн. На изменениях спроса в 2020 году сказалась пандемия и связанные с ней ограничения - так, в самые жесткие месяцы самоизоляции, в апреле-мае, продажи книг на Ozon в штучном исчислении выросли на 56% год к году. Летом спрос стабилизировался, а с октября снова стал расти. Уже в декабре продажи в штуках на 27% превысили показатели ноября - очевидно, россияне выбирали книги, в том числе, в подарок на Новый год", - сообщил в беседе с ТАСС руководитель направления "Книги" в Ozon Николай Ермишин.

Популярные книги

Бестселлером 2020 года, по данным Wildberries, стала книга М. Лабковского "Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" - россияне купили свыше 54 тыс. экземпляров. Как отмечают аналитики Wildberries, в прошлом году в целом отмечен всплеск интереса к литературе по психологии и самоанализу. Самым же популярным российским художественным произведением стал М. Булгаков "Мастер и Маргарита", а зарубежным - Л. М. Олкотт "Маленькие женщины".

Топ-10 самых популярных книг 2020 года по версии Wildberries выглядит следующим образом: "Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" (М. Лабковский), "Скорочтение для детей от 6 до 9 лет" (Ш. Ахмадуллин), "Энциклопедия добрых дел: сказки для малышей" (Е. Ульева), "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" (Л. Петрановская), "Маленькие женщины" (Л. М. Олкотт), "Подсознание может все!" (Д. Кехо), "Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" (М. Мэнсон), "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" (Д. Синсеро), "История России для детей" (В.П. Бутромеев), "Мастер и Маргарита" (М. Булгаков).

В Ozon сообщили, что россияне в 2020 отдавали предпочтение книгам по саморазвитию и нон-фикшн. В число популярных книг на площадке вошли: "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского, "Пиши, сокращай" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.

Популярные книги в регионах

Аналитики Wildberries подсчитали по соотношению числа жителей регионов и проданных книг, что самыми читающими в 2020 году стали Московский регион, Санкт-Петербург, Тульская область, Ханты-Мансийский АО и Краснодарский край, в то время как в 2019 году лидировали Московский регион, Санкт-Петербург, ХМАО, Краснодарский край и Нижегородская область.

"Жители Московского региона чаще всего приобретали книги по психологии ("Хочу и буду" М. Лабковского, "Тайная опора" Л. Петрановской), в Тульской области - обучающие пособия для детей ("Букварь" Н. Жуковой и "Скорочтение для детей" Ш. Ахмадуллина), а в Санкт-Петербурге - художественную литературу ("Маленькие женщины" Л. Олкотт и "Хлеб той зимы" Э. Фоняковой). В Ханты-Мансийском АО отдавали предпочтение учебным пособиям для самых маленьких ("Математика для малышей от 3 лет" и "Прописи для малышей" Д. Денисовой), а Нижегородской области - книги по саморазвитию ("Подсознание может все!" Д. Кехо и "Тонкое искусство пофигизма" М. Мэнсона)", - отмечает ретейлер.

По данным Ozon за девять месяцев 2020 года, самый активный рост продаж книг в регионах был отмечен в Новосибирске - пользователи стали активнее покупать онлайн и продажи книг в штуках за девять месяцев 2020 выросли почти на 70% в годовом сопоставлении. "Следующие за ними - жители Краснодара, где продажи книг в штуках за девять месяцев 2020 года выросли на 35% в годовом сопоставлении", - сообщили ТАСС в компании.