Роскачество проверило воду для кулеров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскачество провело проверку воды для кулеров и выявило отклонения по микробиологической безопасности, а также нашло признаки фальсифицированной продукции. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали воду для кулеров во вторичных емкостях объемом 19 л - всего 20 торговых марок (ТМ) российского производства. Товары проверены по показателям химической, микробиологической безопасности, качества и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности информации, заявленной в маркировке).

"Замечаний не оказалось только к воде ТМ "Главвода". У товаров шести ТМ - отклонения по микробиологической безопасности (выявлены превышения общего микробного числа). У товаров семи ТМ - признаки фальсифицированной продукции (недостоверность маркировки)", - отмечается в сообщении.

Эксперты пояснили, что микробиологическая безопасность обозначает общее число колоний бактерий в 1 мл воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов (либо при температуре 22 градуса в течение 72 часов). Исследование показало превышения этого показателя в воде "Виста" в 1,5 раза, в воде торговых марок "Аква баланс", "Родной источник", "Родной ключ", "Свежесть Алтая" и "Уральская" - в три раза. "Превышение норматива возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства", - отметил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов, слова которого приводятся в сообщении.

Нарушения в маркировке

Роскачеством не выявлено превышения нитратов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора, то есть исследованная вода не подвергалась хлорированию. Однако к товарам семи брендов из 20 возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фальсификации продукции (даже если неверные данные указаны неумышленно). Например, выявлены несоответствия в маркировке по содержанию таких элементов, как калий, кальций, магний, натрий и других, показателям общей минерализации и жесткости воды.

В маркировке товаров 16 марок отмечено наличие информации, которая гипотетически может ввести потребителя в заблуждение, так называемая "легальная фальсификация" или маркетинговые ходы, которые используют производители для привлечения внимания к своей продукции. Это, по сути, не является нарушением. По мнению Роскачества, вопросы, возникшие к маркировке потребительской упаковки, связаны с отсутствием специальных обязательных требований к маркировке воды.

Как сообщили в организации, указание на натуральность, эко-характеристики и т. п. встретилось у 10 товаров из 20 исследованных. В ходе исследования экспертам встречались такие надписи, как "живая", "артезианская", "чистой воды идеал", "без консервантов", "без накипи", "чистая", "из подземных источников" и другие. Использование вводящих в заблуждение надписей на иностранных языках выявлено у одной торговой марки. Например, на этикетке воды указана первая категория качества, при этом есть надпись на английском Premium, что создает у потребителя впечатление "премиального" качества воды.

Визуализация образов (горы, леса и т. д.) выявлена у трех торговых марок. "Если на этикетке графически изображены родник, озеро, снежные вершины гор и т. д., у покупателя может возникнуть ложное представление о природном происхождении воды, но по факту вода внутри окажется обычной водопроводной, обработанной химическими способами", - отмечается в сообщении.