"Сбер" планирует купить 85% goods.ru

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать в маркетплейс порядка 35 млрд рублей и получить 85% маркетплейса, следует из сообщения "Сбера".

"В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru. Также "Сбер" приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе "М.Видео-Эльдорадо", - указано в сообщении.

В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru составит 85%, группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

Отмечается, что стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

Интеграция goods.ru в экосистему "Сбера", рассчитывает "М.Видео-Эльдорадо", позволит на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. "Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой "Сбера", на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться", - отмечает в своем сообщении ретейлер.

В кулуарах Гайдаровского форума-2021 гендиректор ретейлера Александр Изосимов сообщал ТАСС, что "М.Видео-Эльдорадо" планирует сфокусироваться на ключевой категории группы - электронике, и будет искать решения для развития своего маркетплейса - goods.ru. В сообщении же отмечается, что "М.Видео-Эльдорадо", оставаясь партнером в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. "Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнеров без создания товарных запасов) - как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе (формат white label), - а также продолжить текущие совместные проекты с goods.ru", - сообщили в компании.

Goods.ru - маркетплейс, входящий в группу компаний "М. Видео-Эльдорадо", основан в 2016 году. Маркетплейc объединяет 8 тыс. продавцов и 4,5 тыс. магазинов. Число товаров в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, одежды, строительства и ремонта, детских товаров и др. составляет 2,5 млн. География доставки маркетплейса насчитывает 450 городов.