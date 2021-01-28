Кабмин разрешил тратить неиспользованные взносы в уставный капитал РЖД на новые проекты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неиспользованные взносы из бюджета РФ в уставный капитал РЖД будут направлены на строительство новых инфраструктурных объектов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Так, 3,4 млрд рублей пойдет на проведение работ в рамках второй линии Московских центральных диаметров (Подольск - Нахабино), в том числе на реконструкцию станций и открытие дополнительных путей. Еще 457,5 млн рублей поступит на развитие инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги, что позволит увеличить количество электричек.

Такое распределение средств ранее было предусмотрено законом "О федеральном бюджете". Согласно подписанному распоряжению, право распоряжаться неиспользованными взносами закрепляется за РЖД до конца 2021 года.

"Принятое решение улучшит транспортную связанность Москвы и Подмосковья, позволит жителям столичной агломерации тратить меньше времени на дорогу от дома к месту работы", - отметили в правительстве.