Российские авиакомпании сократили перевозки в 2020 году на 46%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2020 года снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации.

При этом международные перевозки сократились на 76,2%, до чуть более 13 млн пассажиров, а внутренние - на 23,1%, до 56,15 млн пассажиров.

Крупнейшей авиакомпанией в России по итогам года остался "Аэрофлот": пассажиропоток компании сократился на 60,9%, до 14,56 млн пассажиров. Авиакомпания S7 по итогам года перевезла 12,3 млн пассажиров (сокращение на 12,1%), "Победа" - чуть более 9 млн (снижение на 11,7%), "Россия" - 5,71 млн (падение на 50,6%), а "Уральские авиалинии" - 5,62 млн (снижение на 41,4%).

По итогам декабря авиакомпании сократили перевозки на 42,5%, до чуть более 5 млн пассажиров.