Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,01%, до отметки в 75,84 руб., курс евро - на 0,09%, до 91,76 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:01 мск, курс доллара перешел к росту и превысил 76 руб. впервые с 1 декабря. В то же время курс евро преодолел отметку в 92 руб. впервые с 5 января.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным Мосбиржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,73% и достиг 3319,16 пункта, а индекс РТС - на 1,04%, до 1378,58 пункта.

К 10:19 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3318,96 пункта (-0,74%), а индекс РТС ускорил падение до 1,45%, достигая 1372,76 пункта.