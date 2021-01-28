Расходы в США на продовольственную помощь возросли в 2020 году почти на 50%

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Расходы в США на программу оказания продовольственной помощи населению возросли в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) почти на 50%. Об этом со ссылкой на обнародованные в среду данные Министерства сельского хозяйства США сообщила газета Рolitico.

В прошедшем году, пишет издание, расходы на программу, более известную в стране как распределение продуктовых талонов нуждающимся, достигли почти $90 млрд против чуть более $60 млрд в 2019 году, а число американцев, получающих такие талоны, увеличилось за тот же период более чем на 20% - с 36 млн до почти 44 млн человек. В среднем каждому участнику программы в 2020 году ежемесячно предоставлялись продуктовые талоны на $161 против почти $130 годом ранее. Причиной всех этих увеличений, пояснила газета, стала пандемия нового коронавируса, вынудившая власти на введение жестких ограничительных мер, в результате которых существенно сократились доходы миллионов американцев, а многие из них и вовсе их лишились, потеряв работу.

По данным Министерства труда США, число американцев, обратившихся за предшествующую неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 900 тыс. Это количество сократилось на 26 тыс. по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее. До этого американский Минтруд несколько недель подряд сообщал о числе обращений на уровне ниже 900 тыс.

Пик заявлений пришелся на конец марта 2020 года, когда на фоне последствий пандемии этот показатель составил 6,9 млн. С 19 по 25 апреля на выплату такого пособия подали документы 3,84 млн американцев, с 17 по 23 мая - 2,1 млн человек. В последнюю неделю июля за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сотен тысяч. В декабре 2020 года уровень безработицы в стране составил 6,7%.