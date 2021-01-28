Минпромторг предлагает разрешить субсидии на экспорт маркетплейсам с иностранным участием

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает разрешить выдачу субсидий на экспорт российских товаров маркетплейсам, доля до 50% в которых принадлежит иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах из списка Минфина РФ, следует из проекта постановления правительства о поддержке маркеплейсов. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Власти намерены возмещать часть затрат на транспортировку и хранение товаров, чтобы поддержать экспорт российской продукции. Однако, как сообщало издание "Коммерсантъ", в первом варианте проекта, подготовленном прошлой осенью, предлагалось субсидировать затраты лишь российских маркетплейсов, но не управляемым иностранным юрлицом (или в уставном капитале которых есть иностранные владельцы). Такими являются Ozon, "Яндекс.Маркет" и "AliExpress Россия". Согласно прежнему варианту документа на субсидии мог претендовать только российский маркетплейс Wildberries, экспорт которого за 2020 год составил 23,7 млрд рублей.

"Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство, включенное в утвержденный министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%", - говорится в новом варианте проекта правил предоставления субсидий.

Минпромторг будет проводить отбор компаний для получения субсидий минимум раз в год.

При этом несколько участников рынка рассказали изданию РБК, что крупные маркетплейсы выступают за выделение субсидий через "Почту России" и непосредственно продавцам товаров.

Как сообщал "Коммерсантъ", на субсидии маркетплейсам в 2021-2023 годах может быть направлено 1,5 млрд рублей (по 500 млн рублей ежегодно).