ЦБ ожидает еще большего роста резервов в банковской системе в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские банки в 2021 году еще больше нарастят резервы, в первую очередь из-за реструктурированных кредитов, однако это не станет существенной проблемой для сектора. Об этом на онлайн-конференции Ассоциации банков России сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Естественно, можно ожидать, что в 2021 году банки еще больше продолжат формировать резервы, поскольку часть кредитов реструктурированных все-таки потребует доформирования резервов. В прошлом году мы видели, что резервы составили у системно значимых банков примерно в два раза больше, чем в 2019 году. Но, как часто мы говорим, мы считаем, что проблема резервов не станет существенной для банковского сектора", - сказала она.

Данилова подчеркнула, что банковский сектор имеет, в частности, буфер капитала в размере 5,7 трлн рублей.

Еще в начале пандемии глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что финансовая система в целом достаточно устойчива и имеет хороший запас капитала.