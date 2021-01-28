ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае разработают стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на ближайшие 10-15 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на перспективу 10-15 лет разработают в Хабаровском крае. Соответствующее поручение дал врио губернатора Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении после заседания, где подводились итоги отрасли за год.

Особое внимание уделят воспроизводству рыбы. "Воспроизводство запасов рыбы - серьезный вопрос. Мы уже заявляли и повторим вновь: всем предпринимателям, которые берутся за проекты в этой сфере, окажут необходимую поддержку", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Сейчас в крае работают десять лососевых рыбоводных заводов и два осетровых. В этом году запланировали запуск еще одного предприятия в районе имени Лазо.

В сообщении отмечается, что рыбопромышленные предприятия в регионе увеличили объемы добычи рыбы за год. Так, объемы добычи сардины иваси в сравнении с 2019 годом увеличились в 1,6 раза, до 57 тыс. тонн в 2020 году, лососевых видов рыб - в 1,2 раза (35,5 тыс. тонн в 2020 году), минтая - на 6,8% (205 тыс. тонн в 2020 году). При этом зафиксировали снижение промысла тихоокеанской сельди - на 5,3% (65,3 тыс. тонн в 2020 году).

Лососевые составляют 10% в общем объеме вылова, минтай - 53%, тихоокеанская сельдь - 19%, сардина иваси и скумбрия - 10%, и 8% приходится на остальные биоресурсы; 46% вылова экспортируется. Как уточнили ТАСС в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, в основном продукция идет в Китай и Японию.

В рыбохозяйственном комплексе края сегодня заняты 4,9 тыс. человек. Выловом и переработкой водных биоресурсов занимаются 165 организаций. В 2020 году отрасль занимала 5% в общем объеме промышленного производства по краю, вклад в формирование доходов краевого бюджета - составил 2,5 млрд рублей, это на 200 млн меньше, чем годом ранее.