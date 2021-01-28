Около тысячи украинских предпринимателей собрались на акцию протеста в центре Киева

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Акция протеста украинских предпринимателей под названием "Налоговый майдан - за конституционные права и свободы" началась в центре Киеве. Утром в четверг на столичной площади Независимости собрались около тысячи протестующих, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторы акции - представители движения SaveФОП анонсировали, что пройдут маршем от площади Независимости к зданию представительства Европейского союза, после чего направятся к Конституционному суду и посольству США на Украине. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отмены нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов. Участники акции держат государственные флаги, символику организации SaveФОП, есть несколько флагов "Правого сектора" (запрещен в РФ).

Полиция Киева сообщила, что в связи с запланированной акцией и во избежание нарушений общественного порядка правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на службу в усиленном режиме. В полиции также предупредили киевлян о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и призвали участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

Акции украинских предпринимателей начались еще в конце прошлого года. Изначально они требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность, введенных в связи с карантином, а также принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения и отмене обязательного использования кассовых аппаратов. Акции неоднократно сопровождались столкновениями митингующих с полицией.

Организатором протестов выступило движение SaveФОП, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. С поддержкой митингующих выступили и националистические силы. Партия "Свобода" сравнивала противостояния участников акции с полицией с "майданом" 2014 года и назвала его "продолжением уничтожения среднего класса как экономической опоры нации".