Российские банки в декабре сократили активы в иностранной валюте на 13%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские банки в декабре 2020 года сократили объем ликвидных активов в иностранной валюте на 13,3%, до $46,7 млрд, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора РФ.

"Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте сократился до $46,7 млрд с $53,9 млрд, отражая скорее возвращение к нормальному уровню после резкого прироста в ноябре", - отметили в ЦБ добавив, что сокращение главным образом произошло за счет снижения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах.

Регулятор указал, что общего объема валютной ликвидности достаточно для покрытия около 29% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

При этом общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) в декабре вырос на 0,3 трлн рублей, до 15,3 трлн рублей, что на треть покрывает совокупный объем средств клиентов в рублях. В ЦБ пояснили, что рост произошел главным образом за счет высвобождения ОФЗ, заложенных ранее по операциям репо.

В Банке России добавили, что профицит ликвидности кредитных организаций в декабре 2020 года сократился на треть, до 0,2 трлн рублей. Регулятор пояснил, что основным фактором снижения был прирост объема наличных денег в обращении - до 0,5 трлн рублей после нулевого роста в ноябре, что в целом соответствует сезонным тенденциям. На конец января структурный дефицит ликвидности в банковском секторе РФ превысил 1 трлн рублей.

Вложения в долговые ценные бумаги

Российские банки в декабре 2020 года нарастили вложения в долговые ценные бумаги на 572 млрд рублей, или на 3,8%.

"В декабре банки (преимущественно системно значимые кредитные организации, СЗКО) нарастили вложения в долговые ценные бумаги на 572 млрд рублей, или на 3,8%", - сообщили в ЦБ. Практически полностью это были корпоративные облигации, добавил регулятор.

В ЦБ указали, что более 80% размещенных Минфином ОФЗ в 2020 году было выкуплено банками (в основном СЗКО). Итого за прошедший год Минфин РФ разместил гособлигаций на 5,3 трлн рублей, в декабре сократив эмиссионную активность до 0,1 трлн рублей объема размещения после 0,8 трлн рублей в ноябре и 1,5 трлн рублей в октябре, отметил регулятор.