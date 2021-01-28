ЦБ зафиксировал в декабре значительной приток средств россиян в банки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Приток средств россиян на счета в кредитных организациях в декабре 20020 года существенно увеличился, что связано с выплатой премий в конце года. Об этом говорится в материалах Банка России.

"В декабре традиционно произошел существенный приток средств населения (+1,6 трлн рублей, или 4,9%). Это обусловлено выплатой премий и социальных платежей в конце года", указано в документе.

При этом всего с начала года прирост средств физических лиц составил 4,2%, что существенно ниже, чем в 2019 году (9,7%), из-за снятия наличных денег в острую фазу пандемии, а также в связи с уходом в альтернативные инструменты на фоне снизившейся доходности вкладов.

В свою очередь, средства компаний в декабре прошлого года также показали рост, увеличившись на почти 1,4 трлн рублей (+4,4%). При этом увеличились как рублевые остатки (+892 млрд рублей, или 4,2%), так и валютные (+$6,5 млрд, или +496 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 4,9%). С начала года прирост средств компаний достиг 15,9% против 7% в 2019 году.

Регулятор отмечает, что поскольку притоки на счетах компаний и населения в декабре были обусловлены в значительной степени бюджетными расходами, то одновременно произошел сезонный отток государственных средств в размере 2,3 трлн рублей (-36,1%), в том числе 1,7 трлн рублей средств Минфина РФ. Всего же с начала 2020 года государственные средства выросли на 7,5%, что соответствует динамике предшествующего года.

Потребительские и корпоративные кредиты

Российские банки по итогам 2020 года увеличили объем корпоративных кредитов на 9,9%, розничные выросли на 9,2%.

"Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на 281 млрд рублей (+0,6%). В целом за 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше, чем за 2019 год (5,8%). Потребительские кредиты в декабре, по данным опросов, по-прежнему росли умеренно (+0,6% после +1,1% в ноябре). Всего с начала года прирост составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019 году (20,9%)", - отмечает регулятор.

В ЦБ отмечают, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых кредитов. Но и население, вероятно, тоже осторожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня доходов и возможности обслуживать долги.

Также, по данным ЦБ, в 2020 году удалось избежать значительного ухудшения качества кредитов. В частности, избежать серьезных последствий для кредитного качества помогли меры поддержки заемщиков из пострадавших отраслей, в том числе реструктуризации кредитов.

"В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов (просроченных дольше 90 дней) выросла до 9,0% с 7,5%, что не критично, а в ипотечном портфеле - осталась на уровне 1,4%. В то же время эти проблемные кредиты не представляют большого риска, поскольку они надежно покрыты резервами", - говорится в документах регулятора.